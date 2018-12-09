نعيم قاسم: لا توجد نقطة في إسرائيل إلا وهي معرّضة لصواريخ حزب الله

أكد نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ في حديث صحافي أننا "ننتظر في مسألة تشكيل الحكومة في لبنان قرار رئيس الحكومة سعد الحريري ليتخذ الخطوة المناسبة فيما يتعلق بتمثيل اللقاء التشاوري المؤلف من 6 نواب من السنّة بأن يوزّر واحداً منهم ونحن بإنتظار أن يحسم هذا القرار ولا شيء جديد".

وحول مساعي إسرائيل لإستهداف المقاومة في غزة ولبنان لفت قاسم إلى أن " هناك مساعي لإيجاد جو من التهدئة في قطاع غزة وكان الجانبان موافقين على مبدء التهدئة واثناء الخطوات العملية أراد الاسرائيلي أن يقوم بعملية أمنية تحت عنوان أن العمل الأمني لا علاقة له بالتهدئة ليوجد قواعد اشتباك جديدة"، مشيرا الى أن " الفلسطينيين اجتمعوا كقيادات من كل الفصائل في داخل غزة واتخذوا قراراً جريئاً وشجاعاً بأنهم سيردوا على هذا العدو حتى ولو تطور الأمر الى الحرب لأنه لا يستطيعون التسليم له بقواعد الاشتباك وبما أن نتانياهو ليس مهيئاً ليخوض حرباً ولا يعلم نتائج هذا الحرب، وأن الجبهة الداخلية لديه ستكون متضررة وهذه نقطة ضعف موجودة لديه، سارع الى التسليم بالنتيجة والذي ابرزت نجاحاً للمقاومة الفلسطينية، وكان لها نتائج عسكرية وسياسية حيث استقال ليبرمان فبيّن كم كانت أثر هذه النتيجة العسكرية في الحرب".

وشدد قاسم على أنه " قبل أن تحصل عملية غزة وتنجح فيها فصائل المقاومة لم يكن وارداً عند العدو الصهيوني أن يقوم بعمل عسكري ضد لبنان لأنه منذ عام 2006 هو مردوع بقدرة المقاومة الإسلامية في لبنان وبقرار حزب الله بأنه لن يرد على الحرب وانما على الاعتداءات التي يمكن اذا رد عليها وتبادل الرد مع الاسرائيلي ان تتحول الى حرب، الآن الجبهة الداخلية الاسرائيلية معرّضة حتى تل ابيب، ولا توجد نقطة في الكيان الصهيوني إلا وهي معرّضة لصواريخ حزب الله"، مضيفا:" الإسرائيليون في نقاشهم لا يتحملون هذا المستوى لذلك لن تكون فكرة الحرب على لبنان واردة حتى عندما يحللون ويهددون يقولون اذا اعتدى علينا حزب الله، يعني يعتبرون انهم سيقومون بردة فعل وليس بفعل، قواعد الاشتباك الذي أوجدها حزب الله في لبنان وقواعد الردع التي اصبحت لإسرائيل صعبت كثيراً فكرة الحرب الابتدائية من اسرائيل على لبنان".

ورأى قاسم ان "الوضع في ​سوريا​ يتحسن يوماً بعد يوم والآن انجازات ​الدولة السورية​ و​الجيش السوري​ والحلفاء، إنجازات موصوفة وموجودة على الأرض، وكل الناس يعرفونها، لكن لابد من حل سياسي، والحل السياسي الى الآن غير مُفرَج عنه"، لافتا الى ان "​أميركا​ والتي هي طرف أساسي في الحل السياسي بسوريا تعيق هذا الحل، ونحن بانتظار أن تتكشف أمور تساعد على بداية الحوار للحل السياسي،"، مؤكدا أن " الدولة السورية تعمل وتبني وتقوم بمهماتها وكأنه لا توجد مشكلة وهذه نقطة مهمة لمصلحة الرئيس السوري ​بشار الأسد​ والإدارة السورية، على كل حال ما لم يتضح الموقف الأمريكي فمن الصعب أن يكون هناك حل سياسي قريب".

وفي حديث صحافي رأى قاسم أن "​السعودية​ جزء من المشروع الأميركي ووجود هذه العائلة المالكة وتسلّطها وسرقتها للمال العام في السعودية كله يأتي في غطاء الابتزاز الأميركي والأموال الضخمة التي تدفع، وكانت علناً مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حيث قرر محمد ابن سلمان والملك دفع 450 مليار ​دولار​ ثمن اسلحة لأميركا، وهذا في الواقع ثمن الحماية من أميركا الى السعودية".