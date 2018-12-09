الأوبزرفر: فشل ماكرون في الاستماع يشعل غضب أصحاب السترات الصفراء

اشارت افتتاحية صحيفة "الأوبزرفر" التي تناولت الاحتجاجات المستمرة في ​فرنسا​ ضد ​الحكومة​ في مقال بعنوان "فشل ماكرون في الاستماع (لمطالب المحتجين) يشعل غضب أصحاب السترات الصفراء"، الى أن فرنسا "تحتاج إلى الاستماع أكثر مما تحتاج إلى القيادة".

وبحسب المقال، فإنه يتعين على الرئيس ​ايمانويل ماكرون​ تقديم قدر من التنازلات لاحتواء الموقف المتفاقم جراء استمرار المظاهرات المناهضة لحكومته. وأشارت الصحيفة إلى أنه "من الخطأ اعتبار ما يحدث في فرنسا جزءا من الخلاف التقليدي بين سياسات اليمين واليسار".

واعتبرت إن أغلبية المواطنين في عدد من الدول أصبحوا "ضحايا لعدم المساواة الاقتصادية والتراجع الثقافي الذى سببته العولمة حيث تنفصل النخبة الأغنى والأكثر تعليما والمقيمة في المدن عن بقية الشعب". وأشارت أيضا إلى أن أصحاب "السترات الصفراء" ليسوا ظاهرة فرنسية فريدة فهم يتقاسمون بعض السمات مع مَن صوتوا للخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ في ​بريطانيا​ ومَن أيدوا حكومة يمينية قومية أكثر تشددا في ​إيطاليا​.