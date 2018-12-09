مسؤول روسي: نظام وقف إطلاق النار بسوريا مستمر بالرغم من بعض الخروقات

أعلن مدير مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا الجنرال سيرغي سولوماتين، إن "15 ألفا و400 سوري من المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية في الجيش السوري شملهم العفو الذي وقع علية الرئيس السوري بشار الأسد".وأوضح الجنرال الروسي أن "العفو يسري على النازحين والذين التحقوا سابقاً بالجماعات المسلحة".
وأشار سولوماتين إلى أنَّ "نظام وقف إطلاق النار مستمر بالرغم من بعض الخروقات من بعض الجماعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
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