مسؤول روسي: نظام وقف إطلاق النار بسوريا مستمر بالرغم من بعض الخروقات

أعلن مدير مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​ الجنرال سيرغي سولوماتين، إن "15 ألفا و400 سوري من المتخلفين عن أداء ​الخدمة العسكرية​ في ​الجيش السوري​ شملهم العفو الذي وقع علية الرئيس السوري بشار الأسد".وأوضح الجنرال الروسي أن "العفو يسري على النازحين والذين التحقوا سابقاً ب​الجماعات المسلحة​".

وأشار سولوماتين إلى أنَّ "نظام وقف ​إطلاق النار​ مستمر بالرغم من بعض الخروقات من بعض الجماعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".