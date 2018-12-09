الداخلية الفرنسية: عدد الموقوفين في تظاهرات باريس أمس بلغ 1723 شخصا

أعلنت ​وزارة الداخلية الفرنسية​ أن "عدد الموقوفين في تظاهرات ​باريس​ أمس بلغ 1723 شخصا". وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيزأنه "بلغ عدد المشاركين في التحركات 31 ألفا في أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف في باريس".

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