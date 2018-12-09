الداخلية الأفغانية تعلن مقتل حاكم الظل الطالباني لإقليم باكتيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- أ ش أ:

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل بير آغا حاكم الظل الطالباني لإقليم باكتيكا في جنوب شرق أفغانستان.

وذكرت الوزارة، في بيان وفقا لما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأحد، أن حاكم ظل إقليم باكتيكا بير آغا قتل خلال عملية في منطقة جومال في الإقليم.

وأضاف البيان أن 4 أعضاء آخرين من جماعة طالبان قتلوا أيضا خلال نفس العملية.

ووفقاً لوزارة الداخلية، صادرت قوات الأمن أيضاً بعض الأسلحة والذخائر بعد العملية التي أدت إلى مقتل بير آغا.

وتابع البيان أن بير آغا كان أحد قادة طالبان الرئيسيين الذين لعبوا دورا رئيسيا في تخطيط وتنسيق الهجمات الإرهابية الكبرى ذات الصلة..ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما في ذلك طالبان على التقرير حتى الآن.