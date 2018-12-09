إدارة ترامب تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعلن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي في اليمن.

وقال المسؤول الأمريكي - في تصريحات حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز - عربية) الإخبارية - "أن اليمن بعد الحرب يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات".

وكانت رنا غانم عضو في وفد الحكومة اليمنية بمحادثات السويد قد صرحت، في وقت سابق، بأن ميليشيات الحوثي مازالت غير جادة في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن.

ودخلت محادثات اليمن السياسية في السويد في التفاصيل الدقيقة، لتظهر حجم الهوة مع تمسك وفد ميليشيات الحوثي بشروطه السابقة، حيث تركزت الخلافات حول مدينة الحديدة الساحلية ومطار صنعاء والحل السياسي والفترة الانتقالية والأسرى.