شركة ستيتر جلوبال ماركتس تحتفل بمرور عام من النمو

لندن -الأحد 9 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): شهدت شركة "ستيتر جلوبال ماركتس"، المرخصة والمنظمة من قبل سلطة السلوك المالي ("إف سي إيه") والمتخصصة في مجال أداة الوساطة المالية المعروفة بـ"برايم أوف برايم"، نمواً ملموساً خلال عام 2018، بعد عام حافل بالاستثمارات الكبيرة في الأعمال وسلسلة من التعيينات في مناصب قيادية تم إنشاؤها حديثاً.

هذا وتقدم الشركة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، للعملاء المؤسسيين إمكانية الوصول المباشر إلى خدمات صرف العملات الأجنبية المصرفية وغير المصرفية من المستوى الأول بالإضافة إلى سيولة السبائك، والمقاصة والتقنيات الخاصة بالمؤسسات. وتملك الشركة قاعدة عملاء عالمية من الوسطاء، والمصارف، وصناديق التحوط وتجار التداول الخاص.

وكجزء من خطط التوسع العالمية لشركة "ستيتر جلوبال ماركتس"، تركز هذه الأخيرة على تنمية قاعدة عملائها في الإمارات العربية المتحدة وستشارك في منتدى المدراء الناشئين الذي سيقام في فندق سوفيتل جميرا بيتش، بدبي بتاريخ 12 ديسمبر. وسيتحدث رامي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "ستيتر" في جلسة نقاش بعنوان ’العناية التشغيلية الواجبة، والأولويات التشغيلية واختيار مزود الخدمة للمدراء الناشئين‘.

ويوضح رامي سليمان في هذا السياق: "يسرّنا للغاية أن نلتقي مع العملاء الحاليين والمحتملين في دبي. تعدّ منطقة الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لـ’ستيتر‘ في الوقت الذي نواصل فيه توسيع نطاق حضورنا في المناطق الرئيسية.

وأضاف: "شهدت شركة ’ستيتر‘ عاماً ناجحاً بصورة خاصة، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى قيامنا بوضع أسس متينة وبنية تحتية خاصة بالمؤسسات عند إنشاء الشركة وإبتكارنا لنموذج يشهد طلباً متزايداً. نحن نقدم سيولة نقدية قابلة للتعديل ذات جودة عالية ومجموعة مختارة من الحلول التقنية ومستويات عالية من الخدمات. والأهم من ذلك أننا نعتمد سياسة الحياد، وبالتالي، لا يوجد لدينا تضارب المصالح مع عملائنا. ونحن غير مملوكين من قبل وسيط لأعمال التجزئة أو مزود سيولة ونوصي دوماً بأنسب الحلول لملاءمة متطلبات كل عميل. بعد قيامنا بتقوية فريق عملنا في عام 2018 من خلال ضمّ عدد من المدراء التنفيذيين من ذوي الخبرة العالية في القطاع، بتنا الآن نحتل الآن موقعاً صلباً يسمح لنا بمواصلة النمو في المستقبل".

وتشمل قائمة أعضاء الفريق الجددد الذين انضموا في عام 2018 كلاً من مارك شيسترمان، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والرئيس التنفيذي السابق لشؤون العمليات لدى القسم المؤسسي لشركة "آي جي"، ومايكل دايفيس، الرئيس العالمي لشؤون المبيعات، الذي انضم بعد 14 عاماً من العمل في شركة "ساكدن فاينانشل" حيث شغل منصب رئيس مبيعات تجارة العملات الأجنبية الإلكترونية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وانضم أيهان جورشو أوغلو إلى شركة "ستيتر" في منصب مدير المبيعات الإقليمي (تركيا)، بعدما عمل ايضاً في شركة "ساكدن فاينانشل". كما تم تعيين الخبير في القطاع أشرف آغا في منصب المستشار الاستراتيجي. وتشمل المناصب التي شغلها أشرف في السابق مدير خزينة مصرف "ساكسو بنك" والمؤسس المشارك والمدير التنفيذي لـ"سي إف إتش كليرينج".

تجدر الإشارة إلى أن رامي سليمان ومايكل دايفس سيكونان في دبي من 11 إلى 12 ديسمبر 2018. لترتيب اجتماع أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أو زيارة الموقع الإلكتروني www.staterglobalmarkets.com.

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