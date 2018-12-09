مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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مستوطنون يقتحمون الأقصىوكالات :
قاد الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل ، صباح اليوم الأحد ، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين ، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وفقًا لوكالة انباء الشرقالأوسط.
وذكرت مصادر مقدسية أن مجموعة من المستوطنين عاودت اقتحاماتها للمسجد المبارك صباح اليوم من باب المغاربة وسط دعوات متجددة لما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها وجمهور
ويعاني المسجد اﻷقصى خطر التقسيم الزماني والمكاني وهو ما يسعى إليه الاحتلال عبر الاقتحامات المستمرة كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.
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