إطلاق المرصد الفلكي الروسي الألماني أوائل أبريل المقبل

محطة الفضاء الروسية - أرشيف

وكالات :

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر إطلاق المرصد الفلكي الروسي الألماني "سبكتر-أر جي" الذي سيكتشف الكون أوائل أبريل القادم، وفقًا لوكالة انباء الشرق الاوسط.



وقال المصدر : "إنه من المقرر إطلاق الصاروخ الفضائي (بروتون - ام) والمرحلة العليا لـ"بلوك دي إم-03" والمختبر العلمي "سبكتر-أر جي" خلال الأيام العشرة الأولى من

أبريل 2019".



ويجري حاليا تنفيذ الاختبارات النهائية للمرصد الفيزيائي الفلكي، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى قاعدة بايكونور الفضائية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "سبكتر-أر جي" إلى محطة الفضاء في 20 فبراير، وبعد ذلك ستبدأ الاستعدادات لإطلاق المرصد.