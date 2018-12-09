إطلاق المرصد الفلكي الروسي الألماني أوائل أبريل المقبل

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صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر إطلاق المرصد الفلكي الروسي الألماني "سبكتر-أر جي" الذي سيكتشف الكون أوائل أبريل القادم، وفقًا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال المصدر : "إنه من المقرر إطلاق الصاروخ الفضائي (بروتون - ام) والمرحلة العليا لـ"بلوك دي إم-03" والمختبر العلمي "سبكتر-أر جي" خلال الأيام العشرة الأولى من
ويجري حاليا تنفيذ الاختبارات النهائية للمرصد الفيزيائي الفلكي، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى قاعدة بايكونور الفضائية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "سبكتر-أر جي" إلى محطة الفضاء في 20 فبراير، وبعد ذلك ستبدأ الاستعدادات لإطلاق المرصد.
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