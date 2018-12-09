الانتخابات في أرمينياوكالات :
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد أمام الناخبين في أرمينيا في تمام الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي)، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وستغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المتوقع أن
وذكرت المصادر أن 11 حزبا وتكتلا سياسيا يشاركون في الانتخابات البرلمانية اليوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يفوز حزب باشينيان (تحالف خطوتي) بالأغلبية البرلمانية..فيما يتهم ممثلو
وكان باشينيان - البالغ من العمر 43 سنة والذي وصل إلى السلطة في مايو الماضي عقب أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سيرج ساركسيان - قد استقال من منصبه في أكتوبر الماضي، حتى يمكن حل البرلمان قبيل إجراء التصويت ويشغل حاليا منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.
شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون بأرمينيا يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .