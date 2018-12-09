الناخبون بأرمينيا يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة

وكالات :

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد أمام الناخبين في أرمينيا في تمام الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي)، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وستغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المتوقع أن

يتم إعلان النتائج في الساعات الأولى من يوم غد الاثنين.وذكرت المصادر أن 11 حزبا وتكتلا سياسيا يشاركون في الانتخابات البرلمانية اليوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يفوز حزب باشينيان (تحالف خطوتي) بالأغلبية البرلمانية..فيما يتهم ممثلوالحزب الحاكم السابق باشينيان بعدم إعطائهم الوقت الكافي للتجهيز لحملات انتخابية مناسبة.وكان باشينيان - البالغ من العمر 43 سنة والذي وصل إلى السلطة في مايو الماضي عقب أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سيرج ساركسيان - قد استقال من منصبه في أكتوبر الماضي، حتى يمكن حل البرلمان قبيل إجراء التصويت ويشغل حاليا منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.