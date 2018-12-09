هزة أرضيةوكالات :
أفادت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الأحد، بوقوع هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر على بعد 25 كم شرققضاء خانقين بديالى، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وقالت الهيئة في بيان "إن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية
يذكر أن العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الأرضية، خاصة في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية.
شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ديالي بالعراق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .