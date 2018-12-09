اخبار العالم

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ديالي بالعراق

0 نشر
0 0

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ديالي بالعراقهزة أرضية
وكالات :

أفادت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الأحد، بوقوع هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر على بعد 25 كم شرق

قضاء خانقين بديالى، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وقالت الهيئة في بيان  "إن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

في قضاء خانقين وكلار، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار جراء الزلزال".
يذكر أن العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الأرضية، خاصة في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية.
 

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ديالي بالعراق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى