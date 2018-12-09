هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب ديالي بالعراق

وكالات :

أفادت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الأحد، بوقوع هزة أرضية بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر على بعد 25 كم شرق

قضاء خانقين بديالى، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.وقالت الهيئة في بيان "إن المواطنين شعروا بالهزة الأرضيةفي قضاء خانقين وكلار، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار جراء الزلزال".يذكر أن العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الأرضية، خاصة في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية.