أمير قطر يرفض المشاركة في القمة الخليجية اليوم بالرياض

أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن أمير قطر تميم بن حمد، لن يشارك في القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية، اليوم الأحد.

قالت الوكالة، في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "أكد مصدر قطري مسئول لمراسل الأناضول، أن أمير قطر لن

يشارك بالقمة الخليجية التي تستضيفها السعودية الأحد".

كانت صحيفة "بوابة الشروق" القطرية نشرت مقالًا افتتاحيًا، ناقشت فيه احتمالات مشاركة أمير قطر في قمة الرياض، وقال كاتبها إن "كل الدلائل تشير

إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض غدًا، وكلام كثير بأن قطر لن تحضر أصلًا، وإن حضرت فسيكون حضورها برتوكوليًا لا أكثر ولا أقل".

وأكد المقال أن "العاهل السعودي بعث برسالة خطية لأمير قطر يدعوه فيها للمشاركة في أعمال القمة".