أمير قطر يرفض المشاركة في القمة الخليجية اليوم بالرياض

أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن أمير قطر تميم بن حمد، لن يشارك في القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية، اليوم الأحد.
قالت الوكالة، في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "أكد مصدر قطري مسئول لمراسل الأناضول، أن أمير قطر لنيشارك بالقمة الخليجية التي تستضيفها السعودية الأحد".
كانت صحيفة "بوابة الشروق" القطرية نشرت مقالًا افتتاحيًا، ناقشت فيه احتمالات مشاركة أمير قطر في قمة الرياض، وقال كاتبها إن "كل الدلائل تشير
وأكد المقال أن "العاهل السعودي بعث برسالة خطية لأمير قطر يدعوه فيها للمشاركة في أعمال القمة".
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