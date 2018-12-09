حدث في مثل هذا اليوم December 9, 2018

أحداث سياسية وعامة

914 - ذكا الأعور يدخل مصر على رأس جيش العباسيين مرسلًا من الخليفة أبو الفضل جعفر المقتدر بالله وذلك لرد خطر الفاطميين عن مصر.

1917 - المملكة المتحدة تحتل القدس أثناء الحرب العالمية الأولى.

1947 - مجلس الأمن يصدر قرارًا بتدويل القدس.

1949 - صدور قرار من الأمم المتحدة رقم 303 بإعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم.

1961 - انتهاء محاكمة النازي أدولف إيخمان في إسرائيل وأدين بالمحاكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه اليهود.

1982 - انفجار في مكتب تابع لشركة الخطوط الجوية الكويتية في أثينا يؤدي إلى وقوع خسائر مادية.

1987 - أعضاء السوق الأوروبية يوقعون على معاهدة ماستريخت للوحدة الاقتصادية والنقدية.

1987 - تونس تعيد علاقاتها مع مصر.

2015 - بدء أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين في الرياض.

2016 - الإعلان عن سحب الثقة عن الرئيسة الكورية باك غن هي على خلفية تورطها في فضيحة فساد سياسي،وانتقال السلطة إلى رئيس الورزاء هوانج كيو آن.

2017 - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن انتهاء الحرب على داعش في العراق وتحرير كافة الأراضي العِراقية.

مواليد

1594 - الملك غوستاف الثاني أدولف، ملك السويد.

1868 - فريتز هابر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1918.

1917 - جيمس رينوتر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

1919 - ويليام ليبسكوم، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1976.

1920 - كارلو أزيليو تشامبي، رئيس إيطاليا العشرون.

1926 - هنري كيندال، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990.

1946 - سونيا غاندي، سياسية هندية وأرملة رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي.

وفيات

1937 - غوستاف دالين، عالم فيزياء سويدي حاص على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912.

1971 - رالف بنش، دبلوماسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1950.