تفاصيل فقد رجل لإثنين من أسنانه على يد سيدتين

كشف رجل تفاصيل فقدان إثنين من أسنانه على يد سيدتين، وذلك عند مثوله أمام مولانا د. عمر محمد أحمد، القاضي بمحكمة الحاج يوسف الجنائية، وقال الرجل للمحكمة إنه وقف بسيارته للسيدتين اللتين تعملان في بيع الشاي بسبب أزمة الوقود .

وعند وقوفه طلب من إحداهما أن تجلس في المقعد الأمامي والأخرى في المقعد الخلفي، بيد أن إحدهما ذكرت له إنهما ستجلسان سوياً في المقعد الخلافي، فطلب منهما النزول من السيارة وعند نزولهما قالت له المتهمة الأولى أنت راجل كبير وما بتخجل، ومباشرة قام بضربها “كف” مما أسقطها أرضاً، وعلى الفور أخذت المتهمة حجراً من الأسمنت وإصابته في الشفة العليا وفقد إثنين من إسنانه .

وقال الشاكي وبحسب صحيفة المجهر إن المتهمة الثانية قامت بالاتصال على أربعة شبان حضروا على جناح السرعة مستقلين ركشة قاموا بضربه بعد أن أوهموه بأنهم نظاميون وقدم الشاكي للمحكمة مجموعة من الفواتير العلاجية الى جانب أورنيك جنائي يثبت إصابته .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)