مفاز بشرى: صاحب بالين (ماكضاب)..

نفت الفنانة الشابة والممثلة الدرامية مفاز بشرى مقولة أن يكون صاحب بالين (كضاب) مؤكدة ذلك من خلال تجربتها الشخصية، وقالت حسب صحيفة آخر لحظة: أنا بحمد لله قادرة أوفق بين مجال الغناء والتمثيل بكل أريحية، وطالما أنني درست الموسيقى والدراما معاً، فبالتأكيد استطيع الجمع بينهما، وصاحب بالين (ماكضاب).. ومن جانب آخر ذكرت أنها تقتدي بكل من سبقوها في المجالين ولو بعام واحد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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