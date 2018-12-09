حكاية قصيدة (لاقيتا في صف الرغيف)

أوضح شاعر قصيدة (لاقيتا في صف الرغيف) محمد مجذوب محمد انه كتب أبيات القصيدة أبان أزمة الخبز الأولى ، وأنه جسد فيها كثيراً من المعاناة . مشيراً إلى أن القصيدة كانت مثار خلاف عدد كبير من المطربين لأدائها بحسب صحيفة السوداني ، إلا أنه من المرجح أن يفوز بها الفنان طه سليمان . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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