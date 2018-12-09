جزارة تتحول لبيع الخضار و(المرقة)

أقدم جزار بمنطقة أمبدة على فعلٍ أصبح مسار حديث أهل الحي الذي تقع فيه الجزارة والأحياء المجاورة، حيث قام باستبدال بيع اللحمة ببيع الخضار و(المرقة).

وتعود تفاصيل القصة حسب صحيفة آخر لحظة – كما روتها إحدى ربات البيوت – بتلك المنطقة أنهم كانوا يشترون من الجزارة نص الربع كيلو، وربع الربع، وكان يعطيهم وتساندهم هذه (اللحيمات) – على حد تعبيرها – في عمل (حلة الملاح) إلا أنهم تفاجأوا أمس الأول بصاحب (الجزارة) وهو يحولها إلى محل لبيع الخضروات، فذهبوا إليه ووجدوه يضع بعض أنواع الخضار وبجوارها صناديق من مرقة الدجاج، وعندما سألوه (الحاصل شنو)؟! قال لهم أنتم لا تشترون لحمة والحكاية بقت “ماجايبة” حقها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)