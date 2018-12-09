وزير بمجلس الوزراء: أفراد يمارسون سلوكيات ضد سياسات معتز موسى

كشفت وزيرة الدولة بوزارة مجلس الوزراء ، أم سلمة محمد إسماعيل ، عن وجود افراد يتلاعبون في الدقيق المدعوم وبيعه لمصانع الحلويات ، وقالت أن أفراداً ينفذون سلوكيات ضد سياسة رئيس مجلس الوزراء معتز موسى ، فضلاً عن وجود آخرين تخالف سياسات رئيس الوزراء مصالحهم .
وأعلنت أم سلمة عزم الحكومة على إيقاف الدعم النقدي للأسر المستحقة وتحويله لدعم مشروعات إنتاج يستفيد منها المدعومون ، ودعت للصبر على المعالجات الجديدة التي وضعتها الحكومة ومنحها الوقت الكافي بغية تنفيذها وظهور نتائجها .
وقالت الوزيرة أن الحكومة ستنفذ حملات تفتيشية كبيرة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المتلاعبين بالسلع المدعومة ، فضلاً عن حملات في الأسواق حول الزيادات اليومية في الأسعار ترجع لعدم تحريك حملات ضد المتلاعبين والآن سنحرك الحملات ونرى النتائج ونأمل أن تؤدي لانفراج في الوضع .
وأشارت إلى أن الحكومة لم تتحرك تجاه المتلاعبين بالوقود والدقيق ، وتابعت بعض الأفراد يبيعون الدقيق المدعوم لأصحاب المصانع الحلويات وعند التقصي من هذا الأمر وجدنا أنها سلوكيات لأفراد ضد سياسة رئيس مجلس الوزراء معتز موسى ، وأفراد منتفعون وهذه السياسات الجديدة ضد مصالحهم بحسب صحيفة الصيحة ، لذلك فإن رئيس الوزراء أعلن تنفيذ حملات تفتيشية كبيرة من جهاز الأمن للمتلاعبين بالسلع المدعومة ، وناك سلع متوفرة وتباع في السوق السوداء لذلك ستنفذ الحملات ضد المتلاعبين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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