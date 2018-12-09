بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الأحد.. تعرف على سعر الدولار والعملات لإفتتاح تعاملات الأسبوع

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.09 جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365) 09/12/2018

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