عمليات إنقاذ ناجحة لـ(عالقين) بمنجم أبو حمد

تمكنت فرق الإنقاذ بولاية نهر النيل من إنقاذ المعدنين المحتجزين داخل بئر التعدين بوادي قبقبة بولاية نهر النيل محلية أبو حمد، التي انهارت عليهم أمس الأول، حيث تم إنقاذ 11 معدناً فيما توفى ثلاثة آخرون.

وأعلن معتمد محلية أبو حمد عبد العال خرساني مختار حسب صحيفة آخر لحظة عن تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى المحتجزين داخل البئر، بعد جهود جبارة من قوات الدفاع المدني والسلطات المختصة بمحلية أبو حمد والولاية، وقد استمرت المحاولات منذ نهار الأمس حتى تكللت بالنجاح، وإخراج كل المحتجزين داخل البئر بسلام فجر أمس وهم: عبد الباقي آدم، جودات جاد الرب، إزيرق محمد عبد الله، مهدي سالم، النذير الخير، فخري الحاج، الفاتح عبد الله، الحاج حامد سالم، عبد الرافع مهدي، محمد أحمد عبد النبي، أبو بكر حامد عيسى، فيما توفى نتيجة انهيار البئر كل من: محمد منهل عتيرب، ابراهيم عبد الله، عبد الواحد السماني.

وأعرب عبد العال خرساني عن بالغ الأسى والحزن لوفاة المعدنين الثلاثة، سائلاً المولى أن يمن عليهم بمقام الشهادة، ويتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح الجنان ويصبر ذويهم. وتقدم بشكره لكل الجهات التي ظلت مرابطة، حتى تم إخراج المعدنين من البئر المنهارة من فرق الإنقاذ وغرفة الطوارئ المكونة من الدفاع المدني والأجهزة النظامية وحكومة ولاية نهر النيل والشركة السودانية للمعادن الذين كان لجهدهم الوصول لكل العالقين وإخراجهم سالمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)