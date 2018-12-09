مأساة جديدة.. توقف مصنع الجنيد بسبب الوقود

توقف مصنع سكر الجنيد عن العمل بعد 37 يوماً من بداية موسم الإنتاج وذلك بسبب إنعدام الوقود، وذكرت مصادر أن أخر ثلاثة ألاف جالون نفذت أمس السبت .

وقال ممثل الجنيد في نقابة الصناعات الغذائية السر محمد آدم أمس، “إن الإدارة المصنع أبلغت قبل وقت كافٍ كل الجهات المسؤولة عن أن أزمة الوقود الحادة أثرت سلباً على موسم الإنتاج بالمصنع” .

وأشار الى أن الإدارة وفي سبيل الحفاظ على المخزون الموجود من الوقود أوقفت العمليات الزراعية وعدداً كبيراً من الأليات والسيارات من أجل ان يستمر الإنتاج دون توقف، ولكن هذه الحلول لم تجد نفعاً بعد نفاذ الوقود .

لافتاً وبحسب صحيفة التيار، إلى أن توقف المصنع ليوم واحد يحدث خسائر فادحة، كاشفاً عن وجود صعوبات في تخزين السكر لتوقف عمليات السحب من المخازن بداعي أزمة الوقود، مطالباً الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ موسم إنتاج السكر بمصنع الجنيد من الانهيار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)