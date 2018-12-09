المؤتمر الوطني يبحث عن وزير مالية بدلاً عن “معتز موسى”

عادت دوائر نافذة في الحزب الحاكم للبحث عن وزير مالية جديد .. هذه الدوائر ترى أن أعباء المالية أجهدت رئيس الوزراء وجعلته غارقاً في التفاصيل .. ومن المتوقع اختيار الوزير الجديد مع بداية العام الجديد … وأغلب الظن أن وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي بحسب صحيفة الصيحة سيلعب دوراً محورياً في اختيار القادم الجديد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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