أكملت حكومة نهر النيل عملية بيع المطار الرئيسي للولاية بمدينة عطبرة وذلك بمبلغ (7) ملايين دولار لصالح مجموعة زادنا. ودافع والي نهر النيل اللواء (م) حقوقي حاتم الوسيلة عن الخطوة، وحسب صحيفة آخر لحظة أن المطار الذي تم بيعه صغير، حيث لا يتجاوز عرضه الستمائة متر. وكشف الوسيلة عن الاتفاق مع زادنا على إنشاء مطار يبعد عن القديم عدة كيلومترات وبمواصفات عالمية، بحيث يكون المهبط هو الأكبر على مستوى المطارات بالبلاد. وأشار الوالي إلى أن المطار القديم تمددت حوله الخطة الإسكانية ولم يعد مناسباً مع المخطط الهيكلي لمدينة عطبرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مطار ولائي بملايين الدولارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .