كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 17 شخصا بحادث مرور في بوليفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم بحادث مرور مريع في بوليفيا، وأصيب آخرون إثر اصطدام حافلتين للركاب.

وذكرت بوابة Andino أن حافلتي ركاب اصطدمتا وجها لوجه على الطريق السريع بين العاصمة لاباز ومدينة اتشاكاتشي.

وأشارت الشرطة إلى أن بين القتلى تسعة رجال وسبع نساء وطفل واحد، فيما تم إسعاف جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وتتسبب حوادث المرور بمقتل نحو ألف شخص في بوليفيا سنويا، كما يصاب فيها حوالي 40 ألفا جراء عدم الالتزام بقواعد المرور وسوء حال الطرق.