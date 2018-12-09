متظاهر يهتف بحياة الأسد وأبيه في باريس (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن فرنسي خلال احتجاجات جماعة "السترات الصفراء" في باريس، وهو يهتف بحياة الرئيس السوري بشار الأسد ووالده الراحل حافظ الأسد.

وقال المتظاهر: "يعيش بشار الأسد يحيا حافظ، تعيش عائلته بأكملها... أتمنى أن يحرر سوريا من الإرهاب... نحن الناس لا علاقة لنا بإرسال القنابل، نريد أن يعيش السوريون بسلام في سوريا".

ولأول مرة منذ اندلاع حراك "السترات الصفراء" منذ 4 أسابيع احتجاجا على ارتفاع الوقود، نشرت الشرطة الفرنسية أمس السبت المدرعات في شوارع باريس لمواجهة المتظاهرين.

كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين ما تسبب بوقوع حالات إغماء في صفوفهم.