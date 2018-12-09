كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة صحفيين في احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "لو باريزيان"، إن صحفيين من كوادرها أصيبا خلال احتجاجات السبت في شارع الشانزيليزيه برصاص "فلاش باول" (سلاح غير فتاك تستخدمه الشرطة)، الأول في رقبته والثاني في ركبته.

ونقلت الصحيفة عن أحد الصحفيين المصابين قوله: "لقد غضبت جدا، وخلعت كل أجهزة الحماية التي كنت أضعها وتوجهت نحو الشرطي الذي أصابني لكي أقول له إنه أصابني للتو من الخلف من مسافة قريبة في الرقبة... أعتقد أنّه خشي أن يكون قد قتلني لأنني سقطت أرضا خلال ثوان. وقال لي أنا آسف كنت أستهدف شخصاً آخر".

كما أصيب صحفيون آخرون برصاص من النوع ذاته أثناء تظاهرات حركة "السترات الصفراء" السبت في باريس، بحسب إفادات نشرتها وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال صحفي في الوكالة الإذاعية "آ 2 بي أر أل"، إن شرطيا أصيب بواسطة السلاح نفسه "علماً أن "شارته الصحفية كانت ظاهرة"، فيما أكد مراسلون آخرون أنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل مخربين ومتظاهرين خلال التحرك الرابع لمحتجي "السترات الصفراء" والذي تخللته مواجهات وأعمال عنف في نقاط عدة من العاصمة الفرنسية.

وكتبت المصورة الحربية فيرونيك دو فيغوري، التي نالت هذا العام جائزة مهرجان "فيزا" للصور الصحفية: "قوات الأمن سرقت خوذا وأقنعة واقية لي بحجة أنني كنت ألتقط صورة"، وذلك بعد إصابتها بالغاز المسيل للدموع دون أن تكون بحوزتها أي وسيلة حماية.