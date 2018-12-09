كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريدة مثيرة لماكرون بشأن احتجاجات السترات الصفراء بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أول تعليق له على الجولة الرابعة من احتجاجات أصحاب "السترات الصفر" والتي وُصفت بالاعنف، وجه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة الفرنسية وقال ماكرون، في تغريدة له عبر "تويتر": "إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها".

إلى ذلك أعلنت الشرطة الفرنسية أن حصيلة التوقيفات في مختلف أنحاء البلاد بلغت 1385 موقوفاً.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، لإجراء حوار جديد مع ممثلي حركة "السترات الصفر".

كما تعهد فيليب بأن تعالج الحكومة المخاوف بخصوص ارتفاع كلفة الحياة.

وأكد أن "الرئيس سيتحدّث وسيقدّم إجراءات ستغذّي الحوار"، على حد تعبيره.

وتظاهر، السبت، عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفر" في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا، حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، فيما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.