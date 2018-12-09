كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شاهد: اقتحام وتحطيم مقهى ستاربكس بباريس خلال احتجاجات السترات الصفراء
اقتحم محتجو السترات الصفراء السبت محل ستاربكس الكائن بالقرب من محطة قطار باريس سان لازار وحطموا الواجهات والنوافذ. وقام شخص من المتظاهرين بكتابة شعارات مناهضة للرأسمالية على الجدار. وأقدم آخرون على إخراج الطاولات والكراسي من المحل وألقوا بها في الشارع وأحرقوها.
ويتظاهر محتجو السترات الصفراء منذ أربعة أسابيع على ارتفاع الضرائب وغلاء المعيشة. ويطالبون الحكومة بتخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور واستقالة الرئيس إمانويل ماكرون وحل البرلمان، بحسب موقع يورو نيوز.
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