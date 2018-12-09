الوزير أرئيل يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، صباح اليوم الأحد، اقتحامات مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى عيد "الأنوار-حانوكاة"، فيما وفرت شرطة الاحتلال الحراسة للمقتحمين، وواصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وجددت مجموعات المستوطنين اقتحام ساحات المسجد ت الأقصى من باب المغاربة، وسط دعوات "منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها وللمستوطنين بتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى اليوم ويوم غد الإثنين، وهما ما تبقى من أيام عيد "الأنوار".

وبحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، فإن الوزير أرئيل اقتحم برفقة عشرات من المستوطنين، ساحات الأقصى على مجموعات متتالية وتجولوا في ساحات الحرم بدء من دخولهم عبر باب المغاربة وانتهاء بخروجهم عبر باب السلسلة، حيث تلقوا شروحات عن "الهيكل" من قبل مرشدين يهود، فيما حاول بعضهم تأدية طقوس تلمودية في الساحات.

بالإضافة إلى ذلك، دعت "منظمات الهيكل"، لتكثيف الاقتحامات للمسجد، فيما قامت مجموعة من المستوطنين بإشعال "شمعدان الحانوكاة" قرب حائط البراق الحائط الغربي للأقصى، وسبق أن أشعلوه عند باب الأسباط و"حوش شهابي" عند الحائط الغربي للمسجد.

إلى ذلك، تواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث نصبت الحواجز على الطرقات المؤدية لأبواب الحرم، حيث احتجزت بعض بطاقة الهوية للفلسطينيين عند الأبواب، لحين خروجهم منه، وبعضهم منعتهم من دخول ساحت المسجد.