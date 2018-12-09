ماذا قال كلوب عن صلاح بعد "الهاتريك"؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه لا يهتم بالنظر إلى نتائج الآخرين، وسيحول تركيزه الآن إلى مباراة نابولي القادم ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم إلى مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز.

وذكر كلوب، في تصريحاته أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" عقب فوز ليفربول على بورنموث 4-0: "لقد كانت مباراة جيدة جدًا، حيث سيطرنا على الشوط الأول وأحرزنا هدفًا، ولكننا لم نكن سعداء بشكل كامل عن الأداء".

وأضاف "قمنا بتغييرات لأننا بحثنا عن المزيد، ولكن كان هناك العديد من الهجمات المرتدة على مرمى ليفربول".

وتابع "صلاح أحرز الهدف الرابع بشكل رائع كما قدم أداءً ذكيًا، بالإضافة إلى أننا عقب دخول آدم لالانا وساديو ماني للملعب لعبنا كرة قدم مذهلة وهذا بالضبط ما نريده".

وعن أداء صلاح في المباراة، علق كلوب "من اللحظة الأولى أثبت أن يمكنه اللعب في المساحات، لقد كان من الرائع أن يحرز 3 أهداف، ونحن نعلم رغبته الكبيرة دائمًا".

وتحدث كلوب عن المنافسة على اللقب "نحن نريد أن نكون جيدين بأفضل طريقة ممكنة حتى نهاية الموسم، وأعتقد أن الطريقة الوحيدة حتى نكون ناجحين، هو أن نركز بشكل كامل على أنفسنا، نحن بالفعل غير مهتمين بالفرق الأخرى، لدينا فقط 3 أيام قبل مباراة نابولي وهي مهمة للغاية، ومن بعدها سنستعد لمانشستر يونايتد".

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي خسر مباراته أمام تشيلسي (0-2) أمس، السبت.