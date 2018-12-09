اعتقال 10 فلسطينيين بالضفة واستهداف مراكب الصيادين بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الحد، 10 فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما زعم الاحتلال تعرض دورية عسكرية لإلقاء قنبلة يدوية في قرية عزون قضاء قلقيلية دون إصابات.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 10 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة الضلوع في أعمال مقاومة شعبية لجيش الاحتلال والمستوطنين.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوة عسكرية في مخيمي عسكر وبلاطة خمسة شبان كذلك اقتحمت بلدات عصيرة القبلية واللبن الشرقية وسالم، حيث اندلعت مواجهات في المخيمين بين الشبان وجنود الاحتلال، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوة عسكرية اقتحمت مخيم عسكر وبلاطة، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من جميل الأقرع، وسلوم جودة، والأسير المحرر سلامة عبد الجواد، ومحمد زكي إبداح، وبراء حشاش.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: راني فرسان بشارات، من شارع الصف وسط بيت لحم، ومحمود عادل زبون، من حي الكركفة في المدينة، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.

في قطاع غزة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مراكب الصيادين غرب مدينتي رفح وخان يونس، دون إصابات.