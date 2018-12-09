ميسي: كنت محظوظا بتسجيل هدفين أمام إسبانيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قوله إنه "كان محظوظا بإحرازه لهدفين من كرتين ثابتتين في المباراة التي جمعت فريقه برشلونة أمام إسبانيول (4-0)".

وحول المباراة، قال ميسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "حاولنا السيطرة على اللقاء منذ البداية، أمام فريق قوي، يقدم أداءً رائعًا مع مدرب متميز".

وأضاف "كان لدينا الكثير من الجدارة في تحجيم المنافس، لقد سجلنا هدفا مبكرا ألحق بهم الضرر، ولم نسمح لهم باللعب بأريحية".

وأردف "أحاول مواصلة التطور.. كنت محظوظًا بتسجيل هدفين، من خلال الكرات الثابتة".

وعما إذا كان قد فكر في إمكانية تسجيل هاتريك، عبر الكرات الثابتة، قال النجم الأرجنتيني "لم أفكر في ذلك.. هدفنا هو استمرار حصد النقاط، والابتعاد بالصدارة عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد".

وبشأن زميله عثمان ديمبلي، أجاب ميسي "لقد قدم مباراة كبيرة، وسجل هدفا، نحن سعداء بذلك.. الفريق بحاجة له وللجميع، في هذا الموسم الطويل".