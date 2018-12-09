مصرع شخص وإصابات خطيرة في حادث طرق بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (50 عاما) مصرعه وأصيب آخر (40 عاما) وطفلة (9 أعوام) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع على شارع رقم 2410 في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في النقب، أن "مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب تلقى بلاغا نحو الساعة 07:17 حول حادث طرق وقع على شارع رقم 2410 من 'عين هشلوشا' باتجاه 'كيسوفيم'. وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وعددهم 3، والذين وصفت جروحهم بأنها خطيرة، وتوجهت مروحية طبية تابعة للإسعاف إلى المكان، وأقر الطاقم الطبي لاحقا وفاة أحد المصابين وهو رجل (50 عاما)، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بالخطيرة وهما طفلة (9 أعوام) مع إصابات في الأطراف والرأس ورجل (40 عاما) مع إصابات في الصدر والأطراف، واللذين أحيلا لاستكمال العلاج في مستشفى 'سوروكا' بالمروحية الطبية".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، لقيت آمال أبو رقيق البالغة من العمر 19 عاما، وطفلتها الرضيعة فاطمة البالغة من العمر 5 أشهر، مصرعيهما في حادث طرق مروع وقع، مساء أمس السبت، على شارع 6 بمساره قرب "كريات جات" في جنوب البلاد.

ولقي باسم سعيد (55 عاما) من كفر ياسيف مساء أمس، السبت، مصرعه في حادث دهس بالقرية، حيث أصيب بجروح بالغة الخطورة توفي على إثرها في مستشفى الجليل الغربي في نهريا، وجرى اعتقال السائق الضالع بالحادث.

83 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2018

ولقي 83 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة التي شهدتها شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم.

وتبين من المعطيات في المجتمع العربي أن 12 طفلا وفتى (0 - 14 عاما) لقوا مصارعهم منذ مطلع العام 2018 في حوادث الطرق.

ويُستدل من معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد أنه من مطلع العام 2018 لقي 287 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق فيما لقي 342 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق التي وقعت في شوارع البلاد في العام الماضي 2017.