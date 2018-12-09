كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد اللطيف الزياني: على إيران الالتزام بالقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، إيران، إلى مراجعة توجهاتها السياسية في المنطقة بعد بدء تطبيق العقوبات الأميركية المشددة عليها.

وقال الزياني في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "إيران دولة جارة، ودول مجلس التعاون كانت تدعو دائماً إلى إقامة علاقات تعاون بناءة معها، لكنها مع الأسف استمرت في التدخل في شؤون دول المجلس وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وأعتقد أنه ليس أمام النظام الإيراني الآن إلا أن يعيد النظر في توجهاته السياسية والالتزام بالقانون الدولي".

وشدد على أن قادة دول الخليج سيولون خلال قمة الرياض اهتماماً كبيراً لقضايا الشباب والمستقبل، و"يوجهون بضرورة التعرف على هموم الشباب وآمالهم وتطلعاتهم، والعمل على تذليل المعوقات ووضع البرامج والمشروعات المفيدة لاستقطاب الشباب وإشراكهم في مختلف الفعاليات المحلية والدولية".

وأوضح الزياني أن دول الخليج تمكنت في غضون سنوات قليلة من إنجاز ملفات نوعية مشتركة عدة، أهمها المواطنة الاقتصادية الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، ومشروع الربط الكهربائي، لافتاً إلى أن دول المجلس في طريقها لإنجاز مشروع تنموي استراتيجي طموح يتمثل في السكك الحديدية التي ستربط دول المجلس من مسقط إلى الكويت بشبكة تمتد لمسافة 2200 كيلومتر.