حريق بمجلس طوبا – زنغريا والشرطة تشتبه بأنه متعمد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في بناية المجلس المحلي في قرية طوبا – زنغريا، عند منتصف الليلة الماضية، وقال متحدث باسم هيئة إطفاء الحرائق في شمال البلاد إن أربعة طواقم إطفاء شاركت في إخماد الحريق.

وتبين أن الحريق شب في الطابق الأول من المبنى ولم يصل إلى طوابق أخرى. ولم ترد تقارير حول إصابات، لكن أضرارا وقعت في المبنى. وهذه المرة الثانية التي يشب فيها حريق في بناية المجلس المحلي في القرية، وفتحت الشرطة تحقيقا بشبهة أن الحريق متعمد.

وكان حريق قد شب في بناية المجلس المحلي في طوبا – زنغريا، في بداية الشهر الماضي، وبعد فترة قصيرة من انتخابات السلطات المحلية، وألحق الحريق في حينه أضرارا جسيمة.

وبعد ذلك بأسبوع جرى إطلاق نار وإلقاء قنبلةن لم تنفجر، باتجاه منزل رئيس المجلس المحلي، وسام عمر. ولم يُصب أحد بأذى لكن أضرارا لحقت بالمنزل.