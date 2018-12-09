ترامب يعلن رحيل كبير موظفي البيت الأبيض نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهاية هذا العام.

ووصف ترامب الجنرال السابق بمشاة البحرية الأمريكية بأنه كان مساعدا مخلصا خلال توليه منصبه.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس ترامب يتشاور مع نيك آيرز مساعد مايك بنس نائب الرئيس ليحل محل جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول أن الرئيس وآيرز ما زالا يتشاوران بشأن الشروط، قائلا إن "ترامب يريد منه تولي المهمة لمدة عامين لكن آيرز لا يستطيع التعهد بذلك بسبب عائلته".

وقال المسؤول بالبيت الأبيض في تصريحات لرويترز: "الرئيس ونيك (آيرز) ما زالا يبحثان الشروط المحددة له لتولي المنصب".

وكانت تقارير أمريكية أشارت، الجمعة، إلى أنه من المتوقع أن يغادر كيلي منصبه قريبا، بعد أن شهدت العلاقات مع الرئيس الأمريكي توترا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن "كيلي ينوي الاستقالة بعدما قال لمجموعة أعضاء في مجلس الشيوخ كانوا في زيارة للبيت الأبيض إنه مكان فظيع للعمل".

إلا أن كيلي رد على التكهنات في ذلك الحين، مؤكداً أنه سيبقى إلى جانب ترامب حتى عام 2020.

وكان جون كيلي، الجنرال المتقاعد والبالغ 68 عاما، يدير وزارة الأمن الداخلي عندما اختاره ترامب ليحل محل رينس بريبوس.