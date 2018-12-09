الرئيس الإيراني يهدد بطوفان من الهجمات الإرهابية والمخدرات واللاجئين على الغرب

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بطوفان من الهجمات الإرهابية والمخدرات واللاجئين على الغرب في حال استمرار العقوبات على نظامه.

وأوضح الرئيس الإيراني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أنه إذا أضعفت العقوبات -التي أعادت واشنطن فرضها على نظامه- قدرات طهران فإن الغرب موعود بطوفان من المخدرات واللاجئين والإرهاب.

وأضاف روحاني "أحذر من يفرضون هذه العقوبات من أنه إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة المخدرات والإرهاب.. فلن تكونوا في مأمن من طوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والإرهاب".

ووصف روحاني العقوبات الأمريكية بأنها "إرهاب اقتصادي".

وتعد تهديدات الرئيس الإيراني الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث هدد، الثلاثاء الماضي، بتعطيل الملاحة البحرية ووقف عمليات تصدير النفط في الخليج إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض العقوبات على طهران.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة الثلاثاء: "إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تعلم أنه إذا لم تستطع إيران تصدير النفط فلن يكون بوسع أي بلد آخر تصديره من الخليج".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.

وتعد هذه العقوبات الأقسى في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.