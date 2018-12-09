شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان": طالبنا بمناقشة قانون الفتوى فى الجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب للمطالبة بإدراج قانون تنظيم الفتوى العامة فى الجلسات العامة المقبلة، وذلك لمناقشته والموافقة عليه، لافتا إلى أن القانون له أهمية كبرى فى تجديد الخطاب الدينى والعمل على مواجهة الفتاوى الشاذة التى تنتشر بشكل كبير فى الشارع المصرى.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن القانون سيمنع أى من الفتاوى التى تروج من التيارات السلفية والجماعات الإسلامية، بالإضافة أنه سيعاقب أى من مروجى هذه الفتاوى، وأنه سيضبط المسألة فى أيدى المتخصصين فقط من علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وما دون ذلك سيعرض نفسه إلى المعاقبة.