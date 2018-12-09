اشارعضو المكتب السياسي في تيّار المستقبل ​راشد فايد​ إلى "وجود محاذير كثيرة إذا كانت الرسالة التي ينوي توجيهها ​رئيس الجمهورية​ إلى البرلمان تطلب إعادة النظر بتكليف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​"، مضيفا:"سيكون هذا عملاً استفزازياً للطائفة السنيّة المؤتمنة على ​رئاسة مجلس الوزراء​"، متسائلا:" عما إذا كان الهدف بالفعل عزل الحريري، هل تستطيع أي شخصية سنيّة أخرى أن تكون مكان الحريري؟".

شكرا لقرائتكم خبر عن فايد: توجيه رسالة من عون للبرلمان سيكون إستفزازيا للسنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .