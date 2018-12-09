أهالي الجولان السوري يرفضون وضع الطوربينات الهوائية الإسرائيلية

يستعد أبناء ​الجولان​ السوري المحتل، لإطلاق حراك شعبي رداً على مشروع إسرائيلي بنصب 52 طوربين هوائي، ارتفاع كل واحد منها 150 متراً. وعقد المئات من مزارعي الجولان المحتل في قرية مسعدة المحتلة اجتماعاً لإطلاق ​الحراك الشعبي​، رداً على المشروع الإسرائيلي الذي تنوي شركة "انرجيكس" تنفيذه.

وهذه الطوربينات الهوائية هي الأضخم والأخطر عالمياً، وهي موزعةٌ في مناطقِ الحفاير وسحيتا والخواريط و​المصنع​ وحمى المشيرفة ورعبنا، في الجولان المحتل، وبمساحةٍ تُقدرُ بستةِ آلاف دونم. يأتي الاجتماع بعد طرح المشروع على مزارعين ومحاولة استمالتهم باستئجار أراضيهم لخمسة وعشرين عاماً لإقامة المشروع عليها.

وذكرت "الوطن" السورية، ان الأبحاث العلمية تؤكد خطورة المشروع، فالمروحة الواحدة يمنع أن تكون قريبة من التجمعات السكانية عشرة كيلو مترات، وتؤدي إلى أمراض كثيرة للسكان، عدا ذلك فإن الطوربينات الهوائية ستقضي على ​الزراعة​ في الجولان المحتل، كونها ستقام بالقرب ووسط حقول التفاح والكرز، ما يعني ضرب العصب الاقتصادي لأبناء الأرض المحتلة، وتهجيرهم القسري من أراضيهم وبيوتهم لاحقاً خلال السنوات القادمة.