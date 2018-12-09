الحكومة الدنماركية تتخذ اجراءات مشددة ضد النازحين بإطار اعادتهم الى سوريا

اتخذت الحكومة الدانمركية مؤخراً حزمة من القرارات التي طالت النازحين وأوضاعهم المعيشية في البلاد، ومنها تخفيض المعونات الشهرية وتغيير اسمها من "معونة الاندماج" إلى "الاكتفاء الذاتي" ومعونات الإرسال والعودة إلى ​سوريا​.

ونص القرار الذي جاء تحت عنوان "القانون المالي لعام 2019" على تقليص معونة الشخص الوحيد أو الأب الوحيد مستقبلاً بمعدل 2000 كرونة دانماركية (224 دولاراً أميركياً) عن المبلغ المحدد سابقاً شهرياً، كما ستنقص معونة الأزواج مع الأولاد بمعدل 1000 كرونة (112 دولاراً أميركياً) عن كل شخص في المنزل.

وتضمنت القرارات الجديدة إعادة تقييم جديد وأكثر شدة لمعظم قضايا النازحين ومدى ارتباطهم ب​الدنمارك​ والتزام معايير جديدة في قضايا لمّ الشمل وتبليغ النازحين أن إقامتهم في الدنمارك مؤقتة.