قوة الله وقوة البشر

يتوق الناس وينجذبون الى القوي لانهم يعتبرونه ملجأ لهم من التهديدات وممن يستقوي عليهم. لذلك غالبا ما يعتبرون الله ضعيفا لانه لا يستعمل العنف ولا البطش والقوة كسلاح بل المحبة. ولكن....
الى من نلجأ عندما تعترضنا امراض مستعصية؟
الى من نلجأ عندما تعترضنا مشاكل انسانية وعاطفية؟
الى من نلجأ عندما تعترضنا طرق مسدودة وافق اسود؟
الى من نلجأ عندما يعترضنا اليأس ويطرق بابنا؟
الله هو الاقوى ونحن نعلم ذلك الا اننا لا نعترف بذلك الا حين نريد.
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