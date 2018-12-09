اليوم: افتتاح منتدى أفريقيا 2018 بحضور السيسي.. القمة الخليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

شرم الشيخ.. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الافتتاح الرسمية للمنتدى الثالث للاستثمار في أفريقيا 2018، بحضور عدد من الزعماء الأفارقة، وذلك بعد أن عقدت أمس جلسات تمهيدية للمنتدى تناولت رواد الأعمال الشباب بالقارة والمرأة.

القاهرة.. تنطلق أعمال الدورة 101 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمشاركة مسئولين من مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

الإسكندرية.. يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دورته العادية الثالثة والعشرين، برئاسة السعودية ومشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية .

الرياض.. يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لبحث سبل تحقيق التكامل في المجال الدفاعي.

القاهرة.. تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس.

مينسك.. يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير زيارة رسمية إلى بيلاروسيا تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة من نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لبحث سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

برلين.. تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مراكش لعقد مباحثات ثنائية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس تتضمن القضايا الإقليمية وملف الهجرة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة.. يحضر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في تمام الساعة الخامسة مساء، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إشهار الاتحاد المصري لستريت ورك اوت، والإعلان عن تنظيم مصر لبطولة العالم للعبة خلال ديسمبر الجاري بمشاركة 20 دولة.

عواصم العالم.. يحيي العالم اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذى يحمل هذا العام 2018 شعار (الفساد: عائق لأهداف التنمية المستدامة)، وتركز الحملة العالمية هذا العام على كيفية تأثير الفساد على التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية والازدهار والتنمية.