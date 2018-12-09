حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وبارد في اللبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وتكون الأجواء الليلة المقبلة غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
ويكون الجو غدا، الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
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