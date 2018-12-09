شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يكشف تفاصيل احتفالية مئوية حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك اجتماعات ولقاءات تتم مع أعضاء حزب الوفد بجميع المحافظات وذلك للتجهيز لأكبر احتفالية يشهدها حزب الوفد، وهى مئوية حزب الوفد، مؤكدا أن الاحتفالية ستكون هى الفريدة من نوعها فى الأحزاب المصرية لعراقة الحزب.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه تم الاتفاق على أن تكون الاحتفالية يوم 9 مارس العام المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 1919، مؤكدا أنه سيتم دعوة كبار وزعماء الدولة المصرية والدول العربية الأخرى، وأنه حاليا يتم الاستماع لجميع الأفكار التى تخرج الاحتفالية فى شكلها اللائق الذى يعبر عن صورة أكبر حزب فى مصر.

وتابع "أبو شقة" أن الحزب يستمع لجميع المقترحات وخاصة الشباب لتنظيم هذه الاحتفالية، بالإضافة إلى جمع كافة المقترحات والأفكار لتكون من الصورة النهائية لتنظيم الاحتفالية الكبرى.