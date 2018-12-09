قيادي بـ14 آذار للشرق الأوسط: الدستورلا يقيّد الحريري بمهلة زمنية

إعتبر قيادي في قوى ​14 آذار​ لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "التلويح الدائم من قبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وفريقه السياسي بوضع حدّ لتكليف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، يعدّ تلاعباً ب​الدستور​ والميثاق، وتهديداً مباشرا لروحية ​اتفاق الطائف​"، مؤكدا أن "الدستور واضح جداً ولا يقيّد رئيس الحكومة المكلّف بمهلة زمنية لتأليف الحكومة، وإذا كان الرئيس عون يرغب في ولادة الحكومة، عليه أن يمارس دوره كحامٍ للدستور، وأن يطلب من ​حزب الله​ تسليم أسماء وزرائه وتؤلف الحكومة خلال ساعة واحدة".

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