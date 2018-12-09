قبل سماع المرافعة.. أبرز محطات في قضية "ميكروباص حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان" التي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

ويرصد "الخليج 365" أبرز ما جاء بالقضية منذ إحالتها حتى الآن.

اتهامات

قبل تحديد موعد محاكمة المتهمين في فبراير عام 2017، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 32 متهمًا لمحكمة الجنايات، ووجه لهم اتهامات عدة منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة "أحمد فاوي" من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري في أبريل 2016.

ممثل النيابة

في مستهل جلسات محاكمة المتهمين، في فبراير من العام الماضي، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين في الدعوى، وفَصل ممثل النيابة الجرائم التي ارتكبها المتهمين من قتل أفراد شرطة بعدد من المحافظات، كذلك حيازتهم أسلحة ومفرقعات الغرض منها القتل العمد وتكدير السلم العام.

الأحراز والشهود

وخلال سير جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة، الأحراز المتعلقة بالقضية، التي تمثلت في ملابس عسكرية، وأسلحة نارية وطلقات متنوعة، كذلك فيديوهات لحادث إطلاق النار على سيارة ميكروباص كانت تقل ضابط و7 أمناء شرطة من قوة قسم حلوان وفق ما هو مبين في الاتهامات، فيما استمعت المحكمة لأقوال الشهود ممثلين في ضباط بقطاع الأمن الوطني - مجرين التحريات، حول ما توصلت إليه التحريات عن كيفية تكوين التنظيم من قبل القيادي المتوفى محمد سلامة .

قوائم الإرهاب

بناءًا على مذكرة مقدمة من النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة، بالاتهامات المنسوبة للمتهمين، جاء قرار المحكمة بإدراج جميع المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، وأيدت محكمة النقض إدراجهم بعدما تقدم دفاع المتهمين بطعون أمام المحكمة، ليصبح القرار نهائي وواجب النفاذ في مايو الماضي.

الدفاع والنيابة

وخلال الـ4 جلسات الماضية، دار سجال بين الدفاع والنيابة العامة حول تمسك كل منهما بدفوعه، حيث تمسك الأول ببراءة المتهمين، وتمسك الثاني بثبوت قائمة الإدانة المدونة بأمر الإحالة وفقا ما جاء على لسان شهود الإثبات والأحراز المضبوطة مع المتهمين، كذلك مقاطع الفيديو التي تثبت تورطهم في قتل شرطيين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى دفاع المتهمين.