شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الطريقة الشبراوية: نواجه الأفكار الإرهابية فى احتفالاتنا بمولد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ عبد الخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، أن هناك استعدادات تتم بشكل كبير بالترتيب مع مشايخ الطرق الصوفية للاحتفال بمولد سيدنا الحسين والذى سيتم خلال نهاية شهر ديسمبر الجارى، وذلك بحضور آلاف من المريدين من أبناء الطرق الصوفية من مختلف المحافظات.

وأضاف شيخ الطريقة الشبراوية فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الاحتفالية ستتناول الحديث حول تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار الهدامة التى تبثها من اسماهم مشايخ المرتزقة من الجماعات الدينية، لافتا إلى أن هذه الجماعات الدينية عملت على المفاهيم الصحيحة، وتشكيك المواطنين فى ثوابتهم.

وتابع الشبراوى أن احتفالية مولد الحسين ستشهد العديد من الفعاليات التى ستتطرق لمواجهة الإرهاب والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال مشايخ الأزهر والأوقاف الذين سيعرضون الاحتفالات.

وعن فتاوى السلفيين لتحريم الاحتفالات بالمولد قال شيخ الطريقة الشبراوية أن هذه الفتاوى الغرض منها الفتنة فى المجتمع، وتتم من الذين يدعون أنهم دعاة، ولكن هم مجموعة من المشايخ المرتزقة الذين يسعون لنشر الفوضى فى المجتمع، ولا يعلمون أن دار الإفتاء وعلماء الأزهر أجازوا الاحتفالات بالموالد.