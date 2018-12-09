قمة مجلس التعاون الخليجي تنطلق اليوم في الرياض

تبدأ اليوم الأحد أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين في العاصمة السعودية الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية

والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

ويبحث مجلس التعاون أيضا آخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.