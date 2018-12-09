مكسيكية تفوز بمسابقة "ملكة جمال العالم 2018"

فازت المكسيكية فانيسا بونز دي ليون بمسابقة "ملكة جمال العالم 2018"، حيث أقيمت المسابقة في جزيرة هاينان الصينية. وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمسابقة على "تويتر": لدينا ملكة جمال عالم جديدة. حصلت المكسيكية فانيسا بونز دي ليون على لقب ملكة جمال العالم وهي الملكة رقم 68. ويشار إلى أن مسابقة "ملكة جمال العالم" ظهرت في المملكة المتحدة في عام 1951. وقد حصدت الروسية يوليا كوروشكينا اللقب عام 1992، بينما كسينيا سوخينوفا في عام 2008. المصدر: sputniknews

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